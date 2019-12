Tunesische vrouwen protesteren na masturberende politicus in auto

De negentienjarige studente die werd geïntimideerd maakte foto's van het moment en deelde die. De man zelf, parlementslid Zouheir Makhlouf, ontkent dat hij masturbeerde. Hij zegt dat hij wilde plassen in een fles, omdat hij suikerziekte heeft. Makhlouf zou in eerste instantie vervolgd worden, maar omdat hij sinds vorige week in het nationale parlement zit is hij onschendbaar.

Groep op Facebook

Kort na het incident dat afgelopen oktober plaatsvond, werd de Facebookgroep #Enazeda in het leven geroepen. Vrouwen kunnen daar hun verhalen delen, en dat doen ze ook. Ongeveer vijftien berichten per dag worden er op de pagina geplaatst.