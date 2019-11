Slachtoffer roept haar IS-verkrachter ter verantwoording: 'Heb je geen gevoelens?'

Wat natuurlijk ook opmerkelijk is, is dat het moment tussen Ashwaq en haar verkrachter is uitgezonden op de Iraakse televisie. Er is daar een speciaal televisie-programma dat dit soort confrontaties opzet, en filmt. Het programma krijgt kritiek, maar is ook razend populair.

Menselijkheid

Onze correspondent Olaf Koens maakte er vorig jaar deze reportage over. Presentator Ahmed Hassan zegt daarin: " Ons doel is om de jihadisten te laten begrijpen dat het gedrag dat ze vertonen in strijd is met de wet en de menselijkheid."