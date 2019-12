Alleenstaande papa Jay werd 'die man van de donatie': 'Ik krijg ongeveer evenveel haat als liefde'

Van de dagelijkse hectiek is op vrijdagmiddag niets te merken in het huis van de familie Lopez. De kinderen zijn naar school, vader Jay hoeft even niets. Ja, wel de klok in de gaten houden, want straks moet een van de meiden worden opgehaald. En zijn andere dochter moet naar zwemles. En daarna moet er natuurlijk eten op tafel komen. Zo gaat dat in huize Lopez, het is de hele dag 'halen, trekken, duwen', zegt Jay. “Maar een gezonde drukte hoor, positief.”

Zijn wekker gaat elke ochtend om 05.00 uur. Dan heeft hij even tijd om te douchen en rustig een boterham te smeren, voordat de dagelijkse heisa losbarst. Want vanaf het moment dat Talitha (14), Danilo (13), Jairo (11), Jordan (7), Félice (6) wakker zijn, is die rust ver te zoeken. Doordeweeks gaan ze naar school, vriendjes, zwemlessen en trainingen en ook in het weekend moeten ze naar sportactiviteiten worden gebracht. Talitha doet aan synchroonzwemmen, Danilo en Jairo zitten op voetbal, Jordan zwemt en voetbalt en Felice zwemt en turnt.