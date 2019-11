CDA en PvdA: aanbesteding politie van 10 miljoen euro moet over

"Dat is de enige optie die er is", zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. "Uitgummen en opnieuw beginnen." De agenten die bij de procedure betrokken zijn, hebben ook een zakelijk belang. "Ik zie daarin de schijn van belangenverstrengeling en de wet is daar duidelijk over".

Voor de Partij van de Arbeid ligt dat niet anders. "Deze twee agenten hebben een potentieel belang en dat moet je niet willen", zegt Kamerlid Attje Kuiken. Ze is van mening dat de politie de twee agenten had moeten vervangen voor andere mensen die geen zakelijke banden met de branche hebben.