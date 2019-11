Politiechef bij Hillsborough-drama krijgt geen straf

Tijdens de wedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest in de halve finale van de FA Cup ging het mis. Supporters raakten in het overvolle vak in het verouderde stadion zwaar in de verdrukking en konden geen uitweg meer vinden.

Hekken zelf opengezet

Voormalig politiechef David Duckenfield (75) gaf destijds de schuld aan fans die het toegangshek hadden geforceerd. Daardoor zouden er te veel mensen op de tribune zijn gekomen. In 2015 gaf hij pas toe dat hij had gelogen en dat de politie zelf de hekken had opengezet.