Plan tegen racisme in voetbal: slimme camera's, een app en een campagne

Dat vertelde minister Bruno Bruins in het gebouw van de KNVB in Zeist. Ook premier Mark Rutte en minister van justitie Ferd Grapperhaus waren er vanuit het kabinet bij. Ahmad Mendes Moreira, die twee weken geleden racistisch werd bejegend, was ook aanwezig.

Anoniem melden

Bruins lichtte enkele maatregelen nu al toe. Hij wil slimme camera's in de stadions installeren om 'raddraaiers beter op te kunnen sporen'. Ook wil Bruins een app die al in Engeland actief is, implementeren. In die app kun je misstanden anoniem melden.

Een derde actie die Bruins besprak is de campagne, die sowieso al op de agenda stond. Die gaat 'Ons voetbal is voor iedereen' heten. Eerder was het plan om de campagne 'Voetbal is voor iedereen' te noemen. Het woordje ons is toegevoegd om de samenwerking tussen de KNVB en overheid te benadrukken.