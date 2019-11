Politie vaker in de fout bij aanbesteding

6. Warmtebeeldcamera's

De politie krijgt regelmatig tips over illegale hennepkwekerijen in woningen of bedrijfspanden. Om in te schatten of die tips ook kloppen kan een warmtebeeldcamera uitkomst bieden. Ze kunnen dan zonder een huiszoekingsbevel vanaf de straat zoeken naar ruimtes waar hennepplanten worden gekweekt op basis van de warmte die de lampen afgeven. De politie wil in totaal €750.000 uitgeven voor dit soort camera's. Maar de eisen die de politie aan het product stelt zijn onhaalbaar. De rechter bepaalt dat de aanbesteding over moet.