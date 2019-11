Geloofwaardigheid al jaren een probleem voor Rutte

In 2012 leverde Rutte al na één dag onderhandelen de hypotheekrenteaftrek in, kwam de door hem beloofde 1000 euro lastenverlichting er nooit en stemde hij in met de invoering van een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie.

Kan je Rutte nog geloven?

Dat laatste voorstel verdween nadat daarover binnen de VVD oproer uitbrak. Maar goed voor Ruttes geloofwaardigheid was het allemaal niet.

En zo kleven er meer akkefietjes aan de premier die allemaal draaien om de vraag: kan je geloven wat Rutte zegt? Dat hielp hij zelf ook in de hand door bijvoorbeeld bij de debatten over de afschaffing van de dividendbelasting te zeggen dat er geen ambtelijke memo’s over die afschaffing waren geschreven. Memo’s die vervolgens toch opdoken.

Geheugenverlies

Daar bovenop komt nu zijn geheugenverlies betreffende de burgerdoden die vielen bij een bombardement door een Nederlandse F16. Volgens minister Hennis heeft ze Rutte waarschijnlijk geïnformeerd ‘maar niet alarmerend’. De premier zelf weet het niet meer, zei hij meerdere keren.