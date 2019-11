Hulpverleners ebolaklinieken Congo vermoord: 'Onze grootste angst is uitgekomen'

Aanval

De WHO vreest dat door het geweld de infectieziekte ebola weer terrein zal winnen. Door het oplopende geweld werden eerder deze week al tientallen medewerkers van de organisatie in de stad Beni geëvacueerd. "Onze grootste angst is uitgekomen en het geweld moet stoppen. Er zijn veel gebieden waar we nu niet kunnen werken", laat de WHO weten.