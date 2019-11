TikTok biedt excuses aan voor verwijderen video Chinese kampen

'Nieuwe holocaust'

Op de video is te zien is hoe de 17-jarige Feroza Aziz haar wimpers krult, terwijl ze vertelt over de Chinese heropvoedingskampen. Daar worden Chinese moslims met honderdduizenden tegelijk opgesloten. "Dit is een nieuwe holocaust", zei Aziz. De video werd in een week tijd zeker 1,6 miljoen keer bekeken.