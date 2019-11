Hongarije stopt met songfestival: het zou 'te gay' zijn

Er is geen officieel statement naar buiten gekomen van de regering waarom ze stoppen met het Songfestival, maar Hongaarse bronnen zeggen tegen de Britse krant The Guardian dat de connectie tussen het songfestival en de homogemeenschap voor de regering te sterk is.

'Niet verbaasd'

"Ik was niet verbaasd", zegt de bron tegen The Guardian. De krant sprak iemand bij de Hongaarse televisie, die verder vertelt dat het op televisie positief in beeld brengen van homo's wordt ontmoedigd.