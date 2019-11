Nog altijd mensen onder puin Albanië, dodental aardbeving stijgt naar 30

De beving met een kracht van 6,4 op de schaal van Richter zorgde gisteren voor veel schade. De aardschokken waren zo krachtig dat ze ook zijn gevoeld in delen van Italië en in andere Balkanlanden. Er volgden ook nog zo'n 250 naschokken.

Slapen in tenten

Het reddingswerk is in volle gang. Sommige Albanezen sliepen in de nacht van dinsdag op woensdag uit voorzorg in tenten.