Eerste spermabank voor hiv-patiënten geopend in Nieuw-Zeeland

Voor het eerst is er een spermabank geopend speciaal voor mensen met hiv. Het doel: de vooroordelen rondom de ziekte verminderen. De online spermabank is geopend in Nieuw-Zeeland en is genaamd Sperm Positive.

Volgens de doktoren is er geen risico met het sperma van hiv-patiënten als het virus in het bloed zo zwak is, dat de ziekte niet doorgeven kan worden. Die patiënten hebben dan de zogenoemde 'niet-detecteerbare status'. Virus kan niet worden doorgegeven Sperm Positive zegt dat alle donoren bij hen hiv-positief zijn, maar dat het virus in geen geval kan worden doorgegeven. Lees ook: 'Voor het eerst bewijs dat hiv te genezen is' Er zijn al drie mannen met hiv die hebben aangegeven graag sperma te willen doneren. Zij hebben zich online aangemeld. Als er een match is met deze mannen, zal er een afspraak worden gemaakt bij een fertiliteitskliniek. Het bevruchten van de eicel doet Sperm Positive niet zelf. 'Het leven stopt niet' Damien Rule-Neal is één van de donoren. Hij zegt tegen Sky dat hij veel vrienden heeft met hiv die allemaal gezonde kinderen hebben gekregen. Volgens hem is nog veel onwetendheid onder de mensen over hiv en de niet-detecteerbare status. Hij wil graag mensen helpen, en 'laten zien dat een hiv-diagnose niet betekent dat het leven stopt'.