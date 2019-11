Advocaat nabestaanden: zaak overleden Ivana Smit heropend als moordonderzoek

Het gerechtshof in Maleisië oordeelde afgelopen vrijdag in hoger beroep al dat het onderzoek moest worden heropend. Volgens advocaat Diekstra van de familie omdat de rechter denkt dat de dood van de toen 18-jarige Ivana het gevolg is van 'handelen van derden'.

20 hoog

Ivana Smit was op de dag van het ongeluk bij een Amerikaans echtpaar in een flat op 20 hoog in Kuala Lumpur. Haar lichaam werd onderaan de flat gevonden. Wat er gebeurd is, is nooit duidelijk geworden. Volgens de familie heeft het echtpaar iets met haar dood te maken, maar dat ontkent en zegt dat ze onder invloed van drugs is gesprongen.