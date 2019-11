Ambtenaren Belastingdienst eisen straf voor leidinggevenden toeslagenaffaire

Deze aankondiging komt na tal van oproepen om alsnog schoon schip te maken. "Alles roept bij velen de vraag op of er nog echt persoonlijke verantwoordelijkheid wordt genomen voor deze Toeslagenaffaire. Broodnodig voor een begin van herstel van vertrouwen in de Belastingdienst."

Voor de rechter

Als dat niet gebeurt, schrijft deze ambtenaar, zal het 'gezaghebbend functioneren' van de ambtelijke top onderuitgaan. Als maatregelen uitblijven, zou Snel mogelijk de eer aan zichzelf moeten houden: "Een bewindspersoon is ook verantwoordelijk voor de ‘fouten' van zijn voorganger."

Voor sommige (oud-) medewerkers staat al vast dat toenmalige topambtenaren 'voor de rechter moeten verschijnen om deze te laten oordelen over het ambtsmisdrijf'. "De enige manier waarop je het vertrouwen van de burger, van ons (medewerkers) en onze zeer moedige klokkenluider kunt herwinnen."

'Zeer ernstige handelingen'

Anderen vragen zich af: "Is de Rijksrecherche ingelicht of ingezet? Want het moge duidelijk zijn dat het in de top niet goed zit…" Waarop een collega zegt dat dit al lang had moeten gebeuren en dat ‘obstructie van de rechtsgang’ dreigt. Een collega-ambtenaar zegt dat ‘binnen onze organisatie zeer ernstige handelingen zijn verricht’, wat mogelijk strafrechtelijke gevolgen moet hebben.