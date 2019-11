Staatssecretaris Snel misleidde Kamer in toeslagenaffaire, hield documenten achter

'Niet actief verder zoeken'

Uit de vrijgegeven documenten blijkt verder dat Snel ambtelijk meermalen werd geïnformeerd over andere CAF-zaken dan de Eindhovense zaak van 300 ouders, die CAF11 heet. Intern wordt in september 2018 al gesproken over andere CAF-zaken, en zelfs over schadevergoeding. In een interne actielijst van 20 september: "Eventueel ook CAF-breed beoordelen of schadevergoedingen moeten worden toegekend."

Afgesproken wordt dat er een notitie moet worden gemaakt over schadevergoedingen voor ouders 'inclusief precedentwerking voor de hele Belastingdienst'. Ambtenaren waarschuwen meermalen voor die precedentwerking. In oktober 2018 wordt geprobeerd de zaak klein te houden en slechts enkele ouders tegemoet te komen. Letterlijk staat in een interne notitie: "Niet actief op andere dossiers zoekacties doen."