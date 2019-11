Ook miljardair Bloomberg wil Trump in 2020 verslaan

Trump verslaan

Bloomberg presenteert zich als gematigd kandidaat en heeft Donald Trump een speerpunt van zijn campagne gemaakt. “Ik stel mij kandidaat om Donald Trump te verslaan en Amerika opnieuw op te bouwen”, zo schrijft hij op zijn website.

Van 2002 tot 2013 was Bloomberg burgemeester van New York. Eerst als lid van de Republikeinse partij, later als onafhankelijk politicus. Nu is Bloomberg dus kandidaat voor de Democratische partij, waarvoor ook nog 17 andere kandidaten proberen om de nominatie in de wacht te slepen.