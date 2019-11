Boris Johnson doet verkiezingsbelofte: 'brexit voor kerst geregeld'

‘Snel een handelsakkoord’

Daarnaast wordt vandaag een nieuw uitstel van de brexit opnieuw uitgesloten. Brexit-minister Gove zei vanochtend dat er “al heel veel werk gedaan is”, en benadrukt dat de Britten op 31 januari de EU officieel zullen verlaten.

Zijn collega, minister Javid van Financiën, zegt er verder vertrouwen in te hebben dat de Britten en de EU daarna snel een handelsakkoord zullen sluiten. Zo’n deal over de toekomstige handelsrelatie moet voor het einde van volgend jaar geregeld zijn. Extra tijd om te onderhandeling is volgens Javid niet nodig.