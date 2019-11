Met z'n allen het huis uit bij kerst: restaurants steeds vroeger volgeboekt

Uit cijfers van The Fork blijkt dat de gemiddelde groepsgrootte ook toeneemt. In 2017 zaten er gemiddeld drie personen aan een tafel. Dit jaar zijn dat er al 5. Volgens trendwatcher Carl Rohde is het logisch dat we met zoveel mogelijk mensen aan het kerstdiner willen zitten. "De samenleving is individualistischer dan ooit. Ter compensatie van die versplintering creëren we momenten dat we wel samen zijn. Dat hebben we altijd al gewild."

Niet meer naar de kerk

Dat verlangen komt volgens Rohde ook steeds meer op kerstavond voor. "We gingen altijd naar de kerk op die avond. Dat doen steeds minder mensen. Je hebt nu een avond over. Laten we dat niet invullen door individualistisch iets in je eentje te gaan doen, maar met een groep vrienden of met je familie."