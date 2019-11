Kaarten kopen voor Oranje op het EK? Dan ben je eigenlijk al te laat

De KNVB krijgt natuurlijk niet alle kaarten in het stadion. Naast de neutrale kaarten is er bijvoorbeeld ook nog een tegenstander die kaarten wil, en de UEFA houdt kaarten binnenboord voor eigen mensen. Voor de groepswedstrijden krijgt de KNVB ongeveer 16 procent van de verkoopbare capaciteit. 50 procent daarvan is beschikbaar voor mensen met een clubkaart.

En dan is er nog een verdeling in verschillende categorieën van degenen die veel of weinig wedstrijden van Oranje hebben bezocht. Hieronder uitgelegd: