Aangereden vrouw (80) bezocht doorrijder in gevangenis en heeft hem vergeven

"Mijn moeder maakt het goed, ze loopt weer kleine stukjes zelf", zei haar dochter. "Ze is klaar voor de toekomst. Ze wil graag zien dat de verdachte na het uitzitten van de straf de mogelijkheid krijgt om het goed te maken zoals hij heeft aangeboden."

In eerste instantie wilde de vrouw hem nog helemaal niet zien. "Ik gun hem een flinke straf", zei ze eerder. Vandaag was ze wel even aanwezig in de rechtszaal.

Oogkas verbrijzeld

Anke moest na de aanrijding vechten voor haar leven, terwijl Z. spoorloos was. Ze lag vier weken in het ziekenhuis. Daarna zat ze wekenlang in revalidatiecentra. Door het ongeluk raakte ze zwaargewond aan haar bekken en haar oogkas was verbrijzeld. Ze werd meerdere keren geopereerd.