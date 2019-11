FC Den Bosch heeft spijt van reactie na racisme: 'Het was een blunder'

Wat is er gebeurd?

Ahmad Mendes Moreira werd gistermiddag onheus bejegend door supporters van Den Bosch tijdens een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Mendes Moreira vertelde dat hij onder meer was uitgemaakt voor k-neger, k-zwarte en k-katoenplukker. Toch ontkende FC Den Bosch aanvankelijk dat er sprake was van racisme.

Trainer Erik van der Ven van FC Den Bosch heeft spijt van zijn eerdere uitspraken over racistische spreekkoren bij de thuiswedstrijd tegen Excelsior. In een eerste reactie wilde Van der Ven niets over het incident zeggen, behalve dat hij zich achter het statement van de club schaarde. Later liet hij weten dat hij 'absoluut tegen racisme is'.

Van der Ven wilde in eerste instantie niet inhoudelijk reageren, maar liet gisteravond telefonisch aan FOX Sports weten dat Mendes Moreira op zijn steun kan rekenen. "De emoties van Mendes Moreira vind ik absoluut erg om te zien en raken mij ook."