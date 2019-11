Verdachte insulinemoorden wilde 'doktertje spelen'

De Rotterdamse verpleger wordt ervan beschuldigd dat hij in vier verzorgingsinstellingen expres onnodig insuline toediende bij bewoners. Dat Rahiied dat deed, is ook te bewijzen met camerabeelden. Dat verklaren twee forensisch artsen. De pen was op de beelden te herkennen aan de rood/oranje kleur.

Vier van hen overleden, zeker zeven anderen werden ziek. Ook zou hij insulinepennen hebben gestolen en een Verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben vervalst.

Injecties in onderbuik

A. gaf de injecties in de onderbuik van de slachtoffers. Dat verklaarde hij eerder huilend tijdens politieverhoren.