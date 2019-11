Het antwoord op racisme? 'Je moet ze een stomp geven'

VVOG-speler Pernelly Biya werd toen door een Harkema-fan beledigd. Er werden apengeluiden gemaakt. Biya liep met zijn team van het veld. De dader kreeg een stadionverbod. "De fans grepen ook in, je moet zo iemand meteen een stomp geven", zegt de woordvoerder van Harkemase Boys.

Nu was Excelsior-speler Mendes Moreira die ermee te maken kreeg. Eerst sinterklaasliedjes, daarna zelfs nazi-gebaren en scheldwoorden als k-neger en k-zwarte. De scheidsrechter ging met de spelers van het veld. Later werd de wedstrijd wel afgemaakt, in overleg met beide clubs.

'Mijn broek zakt af van de reacties'

Maar wat moeten we doen aan dat racisme, zodat het niet meer terugkomt in de stadions? De woordvoerder van Harkemase Boys heeft wel een idee. Sociale controle moet helpen. Mensen moeten elkaar corrigeren, zegt hij. Gebeurt het toch, dan is het tijd om flink te straffen, vindt de woordvoerder.

Maar hoe het nu in Den Bosch gaat, daar snapt hij niks van. "Mijn broek zakt echt af van de reacties."