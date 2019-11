Bekir E. spreekt zichzelf tegen, is warrig, en huilt in rechtszaak moord Hümeyra

Een voorbeeld: na zijn onderzoek in het Pieter Baan Centrum stond er niet dat hij PTSS heeft. E. vindt wel dat hij de aandoening heeft omdat hij in 2004 een vrouw op het station Rotterdam zag vallen. "Ze is daar doodgebloed. In de periode daarna was ik mezelf niet. Ik vergat woorden."

'Ze pesten mensen'

Ook vertelt E. dat hij een enorme haat heeft ontwikkeld tegen gedragspsychologen 'omdat ze autistische mensen uit de tent lokken'. Ze pesten de mensen, zegt hij. "Ik heb dat met eigen ogen waargenomen."

Op het oog zeker lijkende feiten, doet E. af als onzin. Zeven kogelhulzen heeft de politie gevonden in de school, maar E. houdt vol vijf keer te hebben geschoten. Ook de verklaring die een politieagent aflegde op basis van camerabeelden, was volgens hem niet de waarheid.