OM eist 20 jaar cel en tbs tegen Bekir E. voor moord op Hümeyra (16)

Er werden zeven kogelhulzen gevonden in het onderzoek, maar E. hield vol vijf keer te hebben geschoten. Een getuige die ook in de fietsenstalling was, zag het gebeuren. E. schoot Hümeyra van dichtbij dood, zo was ook op camera's te zien.

Hasj en cocaïne

E. zei in de rechtszaal keer op keer dat hij onder invloed was van hasj, wiet en cocaïne toen het gebeurde. Ook zei hij Hümeyra per toeval tegen het lijf te zijn gelopen op 18 december en niet bewust bij haar school had staan wachten. Van een bewuste confrontatie was dus geen sprake, verklaarde hij.