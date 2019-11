De bommen, 300 doden, en nu het herstel? Sri Lanka kiest president

Broers favoriet

De nieuwe president moet het land weer vooruit helpen. Er zijn geen peilingen in Sri Lanka maar favoriet voor de winst is het duo Gotabaya en Mahinda Rajapaksa. Twee broers, van wie officieel Gotabaya de enige presidentskandidaat is. Bij winst hoopt hij zijn broer Mahinda als premier aan te stellen.

Mahinda was eerder president van Sri Lanka en voerde, met zijn broer als minister van Defensie, tot 2009 een brute oorlog tegen de Tamil Tijgers, een Hindoeminderheid. 40.000 burgers werden gedood.