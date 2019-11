Moordverdachte Bekir E.: 'Ik wilde op haar benen schieten'

E. zegt dat hij Hümeyra wat vragen wilde stellen en dat hij haar daarom opzocht. Zijn wapen zat in zijn broek, en viel in zijn rechterbroekspijp toen hij begon te rennen. "Als dat niet was gebeurd, was ik sneller bij haar geweest, en had ik de vragen kunnen stellen."

Aangiftes samen met andere ex

De verdachte zei dat hij werd gepest door Hümeyra en een andere ex. Hij wilde weten waarom zij dat deed. Volgens hem zat deze oude ex achter de pesterijen, zoals langsrijden en de middelvinger opsteken. Hij dacht dat deze ex Hümeyra ertoe aanzette aangifte tegen hem te doen van mishandeling en bedreigingen. De rechtbank hield hem voor dat er geen enkele aanwijzing is gevonden voor het gepest en dat deskundigen denken dat E. dit als een waanidee heeft verzonnen.