JIT: hooggeplaatste Russen genoemd in telefoongesprekken over MH17

Nabestaanden zijn vanochtend geïnformeerd over de nieuwe getuigenoproep. Het gaat volgens de onderzoekers over 'de hiërarchie in de bevelslijn' tussen de separatisten in Oost-Oekraïne en Rusland. "Het doel is om meer getuigen te horen die kunnen verklaren over wie de opdracht gaf voor de inzet van de BUK TELAR op 17 juli 2014", zo schrijft het JIT in een mail.