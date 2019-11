Vijfjarig meisje komt om door drugsgeweld Rio de Janeiro

Een vijfjarig meisje dat op weg was naar school, is in Rio de Janeiro omgekomen door een rondvliegende kogel. Ze is het zesde jonge kind dat dit jaar sterft door het drugsgeweld in de Braziliaanse stad.

Samen met haar moeder liep het meisje over straat, toen er een auto kwam aanrijden. De schutters stapten uit en openden het vuur op een andere minderjarige, een jongen van zeventien. Hij stierf ter plekke, het meisje werd geraakt in haar been. 'Niet huilen, mama' Tegen verslaggevers vertelt een familielid hoe het kind, terwijl ze gewond op straat lag, haar moeder nog geruststelde. "Niet huilen, mama", zou ze volgens haar tante hebben gezegd. In het ziekenhuis is het meisje geopereerd, maar ze had al te veel bloed verloren. Ze overleed kort daarna. Inmiddels zegt de politie een verdachte te hebben aangehouden. De vijfjarige Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes Kinderen slachtoffer Het meisje is al het zesde jonge kind in de Braziliaanse miljoenenstad dat door vuurwapengeweld om het leven is gekomen. Eerder dit jaar stierven al kinderen tussen de acht en twaalf jaar oud. In totaal zijn de afgelopen maanden zeker 21 minderjarigen door rondvliegende kogels geraakt. In de stad deinzen rivaliserende bendes er niet voor terug om bruut geweld te gebruiken. Daarbij vallen jaarlijks duizenden doden, onder wie dus ook veel onschuldige slachtoffers. Hardere aanpak Rio de Janeiro heeft de strijd tegen drugsbendes dit jaar opgevoerd. De gouverneur van de stad, die sinds januari aan de macht is, beloofde vanaf begin af aan een veel hardere aanpak. Ook de Braziliaanse president Bolsonaro, een bondgenoot van de gouverneur, wil een 'zero tolerance'-beleid tegen drugs in zijn land. Argwaan in favela's van Rio over schietgrage politieagenten Bekijk deze video op RTL XL Politiedoden Uit cijfers blijkt dat de politie inderdaad harder optreedt. In de eerste acht maanden van dit jaar schoten agenten zeker 1294 mensen dood, gemiddeld vijf per dag. Een recordaantal in Rio de Janeiro. De organisatie Fogo Cruzado (Kruisvuur in het Nederlands) stelt verder dat dit jaar zeker 173 onschuldige omstanders door rondvliegende kogels zijn geraakt, onder wie 21 minderjarigen. 47 mensen zijn door zulk kruisvuur om het leven gekomen. Kritiek De gouverneur verdedigt zijn beleid. Volgens hem werkt de hardere aanpak en neemt de criminaliteit in zijn stad af. Maar mensenrechtenorganisaties uiten kritiek op het beleid. Zij noemen het optreden van de politie buitenproportioneel. Op zijn Facebook-pagina zegt de gouverneur de dood van het vijfjarige meisje te betreuren, en een diepgravend onderzoek in te stellen. Deze schoolkinderen moeten geregeld schuilen voor de kogels Bekijk deze video op RTL XL Het geweld is traumatisch voor veel kinderen. "Ze raken verlamd. Ze staren voor zich uit, ze kijken je niet aan. Andere kinderen zijn zo bang dat ze stuiptrekkingen krijgen. Sommigen worden agressief en anderen huilen."