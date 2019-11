Moeder Monique runt topsportgezin: 'We waren dit jaar maar 10 minuten samen'

Maar in dit interview in de gezellige woonkamer in het Limburgse Nieuwstadt draait het voor het eerst een keertje niet om hen. Het draait om moeder Monique, de drijvende kracht van het gezin, zoals dochter Demi het een keer noemde. "En dat is meer dan terecht", zegt haar man Lambert als hij tijdens het interview vraagt of hij er even bij mag zitten.

Evenwicht

"Wil je ook een stukje vlaai?", vraagt Monique aan hem en ze loopt naar de keuken. Dat geeft Lambert de ruimte om een paar mooie woorden over zijn vrouw te zeggen: "Ik vind het zo leuk dat Monique nu een keer in het middelpunt staat. Normaal ben ik het of de kinderen."

Monique brengt evenwicht in het sportgezin, vertelt hij. "Dat is superbelangrijk. Ik ben een doordrammer. Alles moet wijken voor de sport. Maar dat gaat natuurlijk niet. Monique relativeert dat. Ze laat ons zien dat er meer is dan sport. Ze wijst me er soms op dat ik de kinderen maar even met rust moet laten, als ik er nóg een keer bovenop wil duiken."