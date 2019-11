Assad wil niets liever dan praten met het westen, maar blijft een brute dictator

Moordmachine

"Praten met westerse landen, zoals het CDA voorstelt, is precies waar Assad op aanstuurt", reageert correspondent Olaf Koens. "Hij zegt al heel lang: 'Het is ik of de jihadisten.' Een voorspelling die is uitgekomen. Hij wil niets liever dan de banden met westerse landen weer aanhalen."

Maar feit is dat Assad nog altijd een ongekend wrede dictator is. "Vergeet niet dat 90 procent van de Syriërs niet voor IS of andere terreurorganisaties is gevlucht. Nee, die zijn gevlucht voor Assad. Zij zijn gevlucht voor de moordmachine die hij heeft losgelaten op zijn eigen volk."

Gifgas, martelingen, het uithongeren van de bevolking. In de afgelopen oorlogsjaren deinsde het leger van Assad er niet voor terug. Met behulp van Rusland en Iran zijn tal van steden verwoest. Daarbij waren ook ziekenhuizen en scholen het doelwit.