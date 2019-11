Frans jongetje (6) dat van museum werd gegooid, kan weer lachen

De 6-jarige Franse jongen die begin augustus van de tiende verdieping van het museum Tate Modern in Londen werd gegooid, kan weer lachen. "Hij maakt flinke progressie en we kunnen hem nu naar buiten brengen in een rolstoel, zodat hij frisse lucht kan inademen." Dat laat zijn familie weten via zijn crowdfundingspagina.

De jongen wordt snel moe, maar vindt het wel erg fijn dat hij weer dingen kan doen, schrijft zijn familie. "Hij kan zijn benen sinds een paar dagen weer een beetje bewegen. Het is maar een klein beetje, maar het is fantastisch om te zien. Sinds vandaag kan hij ook weer echte kusjes geven." Breuken en bloedingen Via de crowfundingspagina van het jongetje is al ruim 140.000 euro opgehaald voor de behandeling. De jongen brak zijn benen, armen, rug en kreeg hersenbloedingen bij het incident. Lees ook: Frans kind dat van Londens museum werd gegooid buiten levensgevaar De familie is erg dankbaar voor alle giften. "Dankjewel. We hopen dat we jullie snel meer goed nieuws kunnen brengen." Een jongen van 18 werd gearresteerd op verdenking van poging tot moord. Hij zou het kind van de tiende verdieping hebben gegooid. Lees ook: Britse tiener gearresteerd nadat 6-jarige van tiende verdieping valt