Duitse regeringscrisis afgewend door pensioenakkoord

Mensen met een klein pensioen en een lang arbeidsverleden kunnen per 2021 een verhoging verwachten. De maatregel kost 1,5 miljard euro. "Dit beleid moet de armoede onder ouderen bestrijden", zei CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer in een persconferentie. Regeringspartij SPD betitelde het akkoord als 'een mijlpaal in het sociaal beleid'.

10 miljard

Daarnaast is de grote coalitie het eens over het opzetten van een toekomstfonds gevuld met 10 miljard euro, bedoeld om technologieën op het gebied van klimaat en digitalisering te stimuleren.