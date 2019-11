Australische bokser (27) overlijdt tijdens sparsessie met collega

Vijf doden in een jaar

Ritchie is al de vijfde professionele bokser die dit jaar is overleden tijdens een wedstrijd of training. Gemiddeld ligt het aantal doden onder professionele boksers op twee à drie per jaar.

In oktober overleed de Amerikaan Patrick Day ook op 27-jarige leeftijd. Hij overleed tijdens een wedstrijd. We zochten toen uit hoe het kan dat het zo vaak misgaat bij het boksen en spraken met Rinze van der Meer. Hij is secretaris van de professionele boksbond Prof Boksen.