RTL Nieuws introduceert redactierobot ADAM

ADAM staat voor Automatische Data Artikel Machine. De robot schrijft verhalen op basis van grote hoeveelheden aan data die door journalisten zijn verzameld, geanalyseerd en bewerkt. Zo is het mogelijk om lokale trends zichtbaar te maken.

Nieuws op maat

De robot zal vanaf nu vooral worden ingezet voor nieuwsonderwerpen, waarbij we veel informatie verspreid over veel organisaties of plaatsen hebben. Denk bijvoorbeeld aan informatie over alle scholen of ziekenhuizen in het land. Of criminaliteitsgegevens per gemeente. Zo krijg je als lezer een verhaal op maat over je eigen ziekenhuis of gemeente.

De eerste ruim 2400 verhalen van ADAM gaan over verkeersveiligheid. Op basis van gegevens van Rijkswaterstaat en de politie die de onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft geanalyseerd, schreef ADAM voor elke woonplaats in Nederland een eigen artikel. Van Aarle-Rixtel tot Zwinderen en van Moddergat tot Nooitgedacht.