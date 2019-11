Plots viel Annika's lichaam uit: 'Ze negeren me nu, of doen alsof ik een kind ben'

Als ze dan buiten is, stuit ze direct op allerlei beperkingen. Zo is het in Nederland volgens Annika allemaal erg vrijblijvend als het gaat om de regels rond toegankelijkheid. Als je bijvoorbeeld een nieuwe woning bouwt, hoef je daar geen rekening mee te houden. Dus een lift is bijvoorbeeld niet verplicht. "De meeste mensen denken: wat een geld, dat gaan we niet doen. Of: moeten we overal een lift in zetten?"

Ze wordt daar boos van: "Ja, oké, dan kom ik toch niet. Mensen zeggen weleens: we zien nooit iemand in een rolstoel. Nee, vind je het gek als we er niet in kunnen? Dat is toch logisch. We komen niet hoor, als je niet duidelijk maakt of we überhaupt naar binnen kunnen."

'Op geen enkele manier veilig'

Ze ging laatst naar een feestje in Amsterdam ter ere van een boek waar ze in stond. "Dan moet ik de website checken of ik erin kan, maar daar kon ik niets vinden." Ze mailde en kreeg als antwoord terug dat het gebouw een oprit had voor rolstoelen, maar dat het toilet niet toegankelijk was.

"Dat betekent dus dat je gebouw NIET toegankelijk is", schreef ze daar later over op Instagram. Toen bleek ook nog eens dat de oprit een gammele metalen plaat aan de zijkant van het gebouw was. "Gelukkig is mijn rolstoel niet zo zwaar, dus kon ik eroverheen. Maar dit was op geen enkele manier veilig."