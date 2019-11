Hawaiiaanse man (71) sterft na valpartij in lavatunnel

Een man in Hawaii is om het leven gekomen nadat hij in een lavatunnel was gevallen. De man van 71 was nietsvermoedend bezig in zijn tuin, toen hij plotseling wegzakte.

Hij is waarschijnlijk zeven meter naar beneden gevallen toen hij op een zacht gedeelte van de lavatunnel ging staan. Die tunnels worden gevormd door lavastromen onder de grond. Als de lava aan de buitenkant hard wordt, ontstaat een tunnel. Abseilend naar beneden De brandweer is abseilend naar beneden gegaan om het lichaam van de man naar boven te brengen, melden Amerikaanse media. De politie meldt dat hij is omgekomen door de valpartij, en dat een misdrijf wordt uitgesloten. De man werd maandag gevonden, nadat vrienden al meerdere dagen niets van hem hadden gehoord. Lees ook: Vulkaan uitgebarsten op Hawaii: lava stroomt richting dorp De man woonde in de plaats Hilo op Hawaii, een plaats die bekendstaat om zijn lavatunnels. Na de lavastroom in 1881 door de uitbarsting van de Mauna Loa zijn er vele gevormd. Het Kaumana Caves Park is een populaire toeristische attractie op het eiland door de lavastromen.