Irakezen woedend op oud-minister Hennis om tweet

In een vandaag verstuurd bericht probeert Hennis de gemoederen te bedaren. In het Arabisch en Engels schrijft ze: "In reactie op de beschuldigingen van vooringenomenheid: de Verenigde Naties zijn de partner van elke Irakees die naar verandering streeft. Verenigd kunnen de Irakezen hun land een betere plek maken en wij zijn hier om dat te steunen." Toch lijkt dit nog niet veel effect te hebben. Ook op deze tweet reageren veel Irakezen woedend.

Burgerslachtoffers in 2015

Hennis staat in Bagdad sinds 2018 aan het hoofd van UNAMI, de VN-missie in Irak. In deze functie geeft ze advies aan de Iraakse overheid en spreekt ze ook veel met de verschillende bevolkingsgroepen. Eerder deze week kwam ze ook al onder vuur te liggen toen bleek dat ze op de hoogte was van de burgerslachtoffers die in 2015 vielen bij het bombardement op de Iraakse stad Hawija.