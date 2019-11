Ook bruidegom en twee anderen opgepakt in zaak trouwstoet Rotterdam

Agent Gert Jan de Jonge werd bewusteloos geslagen door de 25-jarige man. "Alsof mijn hoofd uit ging", verwoordde de agent de gebeurtenis eerder. De agent ging langs bij de trouwstoet omdat het gevaarlijk was en de auto's vier rijstroken blokkeerden.

Knal van achteren

Het leek even alsof de mensen gehoorzaamden, tot een auto vlak langs De Jonge raasde. Hij liet het er niet bij zitten. Even verderop kwam hij de trouwstoet weer tegen en blokkeerden de auto's opnieuw de weg. Toen kwam de 'knal'. Van achteren, in zijn nek, vermoedelijk door iemand uit de stoet. Een paar seconden was De Jonge bewusteloos, daarna krabbelde hij weer op. De bruidegom riep hem vervolgens nog wat scheldwoorden toe.