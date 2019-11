Het mysterie van de 70 burgerslachtoffers in Irak: wat wist premier Rutte?

'Totaal ongeloofwaardig'

"Ik val in de ene verbazing in de andere. Je kunt je toch niet voorstellen dat hem wel gemeld is en dat hij het vergeten is", zegt Kamerlid Isabelle Diks van GroenLinks. "Het zou kunnen dat het Rutte niet is verteld is en dat is eigenlijk nog erger."

"Totaal ongeloofwaardig. Dit kan niet kloppen", zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. "Dit roept alleen maar meer vragen op. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Zo’n trieste gebeurtenis waar piloten diep van onder de indruk zijn. Een groot drama. En dan zou de minister-president hierover niet geïnformeerd zijn? Nou, dan hebben we echt als land een groot probleem."

Beide Kamerleden hebben opnieuw schriftelijke vragen ingediend. Dat Hennis foute informatie aan de Kamer heeft gegeven, is bekend. Maar wist Rutte dat ook?

"Nu willen wij weten: welke minister, welke ministerie was op de hoogte. Dat moet op tafel komen, want de verwarring wordt alleen maar groter", zegt Diks. "Dit is heel erg belangrijk, omdat het uitmaakt voor de keuzes van ons parlement voor onze militairen. Wij moeten weten welke gevolgen de inzet van Nederlandse militairen heeft gehad."