Hand van vermiste toerist gevonden in buik van haai voor kust Réunion

De hand is van een 44-jarige Schotse man, schrijven lokale media. Aan de hand van een DNA-test kon zijn identiteit worden vastgesteld. De lokale televisiezender meldt dat de vrouw van de man hem aan de hand van zijn trouwring kon identificeren.

De Schot verdween afgelopen zaterdag tijdens het snorkelen. Het is niet duidelijk of hij is verdronken, of dat hij door de haai om het leven is gekomen. Eerder was al tevergeefs gezocht naar de man.