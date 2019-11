Passagier toestel Schiphol: 'Ik las op Twitter over kaping, heel raar'

Zelfde piloot

Als uren later blijkt dat het loos alarm was, mag Santos alsnog aan boord van zijn vlucht. Voor vertrek spreekt de piloot zijn passagiers toe: "Ik heb een fout gemaakt waardoor het alarm afging. Het spijt me en dank dat jullie voor Air Europa hebben gekozen."

Santos is sceptisch. "Ik vroeg nog aan een stewardess of het echt dezelfde piloot was die ons nu naar Madrid ging vliegen. Dat leek me niet zo'n goed idee. Zou hij dan deze keer wel op de juiste knopjes drukken?" Het was dezelfde piloot en de rest van de vlucht wordt er geen woord meer gerept over het incident. "Ik vind het heel raar allemaal", zegt Santos.