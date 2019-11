Nieuwe koers van CDA: 'Zij-aan-zij-maatschappij'

Discussies op schoolplein

"Nederland polariseert op dit moment enorm. We staan tegenover elkaar. Op het schoolplein. Op 5 december. We moeten naar elkaar luisteren. En elkaar proberen te overtuigen", zegt CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum. "We moeten het samen gaan doen. Het gaat er niet over of ik het beter krijg in de maatschappij en dat ik niet meer naar anderen omkijk. Wij moeten samen de maatschappij in deze tijden beter en mooier maken."