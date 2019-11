Suzanne vond lood in haar kraanwater: 'Ik ben heel erg geschrokken'

Bewoners van diverse wijken in Amsterdam-Noord kregen een paar weken terug een brief op de mat over de loden waterleidingen die zich in de huizen kunnen bevinden. Na dat bericht nam Suzanne het heft in eigen hand. Door middel van een thuistest kwam ze erachter dat het kraanwater in haar huis vervuild is met lood. "Het is natuurlijk geen precieze meting, maar het is wel een sterke indicatie dat er lood in het water zit."