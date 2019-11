Buren Gronau zien schietpartij voor de deur: 'Mijn vrouw is helemaal overstuur'

Bebloed been

De buren denken dat de advocaat in zijn benen is geraakt. Een andere buurvrouw zag het ook. "Zijn been bloedde", zegt ze tegen RTL Nieuws.

Na de schietpartij rijdt de auto volgens het echtpaar verrassend rustig weg, in de richting van het centrum van Gronau. De buurman belt snel de politie en vijf minuten later staat er een ambulance om advocaat Schol te verzorgen.

De advocaat is inmiddels geopereerd en buiten levensgevaar. Dat meldt Carl Luttikhuis, de deken van de orde van advocaten in Overijssel.