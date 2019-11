Italië eerste land dat klimaatlessen op school verplicht maakt

Aardrijkskunde

Zo wordt er ook in andere lessen zoals aardrijkskunde, wiskunde en natuurkunde meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Op die manier hoopt de minister dat kinderen zich meer bewust worden van klimaatverandering. "Ik wil van het Italiaanse onderwijssysteem het eerste systeem maken dat milieu en de samenleving centraal stelt in alles wat we op school leren."

Spijbelen voor het klimaat

Fioramonti is één van de Italiaanse bewindslieden die zich het meest uitspreekt over het milieu. In september kreeg hij nog veel kritiek van andere partijen omdat hij studenten stimuleerde om te spijbelen voor klimaatprotesten.