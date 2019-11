Verpleegkundige neergestoken bij GGZ-instelling Castricum

Onduidelijk is nog of de verdachte een patiënt of een bezoeker van de instelling is. "Wij vermoeden dat het geen client is", zei een woordvoerder van de Parnassia Groep tegenover NH Nieuws. De regionale omroep schrijft dat het slachtoffer in de buik werd gestoken en dat 'de toestand niet stabiel is'.

Meer details

De politie verwacht morgen meer details te kunnen geven over het incident. Een collega van de man is meegegaan naar het ziekenhuis.