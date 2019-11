Ambassadeur VS draait: 'Oekraïne moest onderzoek doen voor steun'

De democraten zeggen dat Trump met het vragen om een onderzoek naar Biden een ander land heeft verzocht zich te mengen in de verkiezingen van volgend jaar. Dat mag niet van de wet, en ze hebben daarom in een eerder stadium een onderzoek ingesteld met als doel het mogelijke impeachen van Trump.

Besproken met topadviseurs

Begin september had Sondland nog verklaard dat er geen situatie bestond waarin Oekraïne iets moest doen voor de VS waar vervolgens militaire hulp tegenover stond. Later zei hij dat hij alleen herhaalde wat president Trump hem had verteld. In de nieuwe verklaring vertelt hij dat hij de situatie toch wel heeft besproken met Oekraïense topadviseurs, meldt de New York Times.