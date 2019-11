Overal kogelgaten, maar baby Faith overleeft moordpartij Mexico

Haar moeder Christina Marie Langford Johnson (31) werd doodgeschoten, uren voordat Faith werd ontdekt. Faith werd gevonden in haar stoeltje, met de riem nog om. "Op de een of andere manier is ze niet geraakt", schreef familielid Kendra Lee Miller op Facebook.

Ondergebracht bij familie

Het stoeltje van het meisje stond niet op de bank, maar op de grond. "Het leek alsof het stoeltje daar snel was neergezet." Het meisje is net als enkele andere kinderen die de moordpartij overleefden naar familie gebracht in de Mexicaanse plaats LaMora.